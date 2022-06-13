Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:37

Совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на президента организации Майгурова

Владимир Иванов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев от лица организации подал жалобу в прокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова.

«По нашему мнению в действиях Майгурова В. В. присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов (бюджета, смет расходов, положений оплаты командировочных расходов, фонда оплаты труда и т. п.).

Поступающие в бюджет СБР многомиллионные денежные средства от спонсоров и Министерства спорта РФ, расходуются Майгуровым В. В. без утверждения Совета СБР, и, по нашему мнению, тратятся не по назначению», — говорится в заявлении.

В конце мая на сайте Федерации биатлона Республики Татарстан было опубликовано заявление главы организации Ильдара Нугманова, в котором говорится, что из Министерства спорта РФ региональным ведомствам стали поступать телефонные звонки с призывами голосовать за действующего президента СБР Майгурова, а руководители министерств требуют того же от глав региональных федераций по биатлону.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня, единственным конкурентом Майгурова сейчас является вице-президент организации Алексей Нуждов.

Виктор Майгуров
6
1
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Как с помощью скандалов пытаются продлить отстранение России от мирового спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Емерхонов объяснил, почему не поехал на юниорский чемпионат мира в США в прошлом сезоне
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости