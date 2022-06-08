Юрлова-Перхт и Гараничев не попали в список кандидатов в основную сборную России по биатлону

Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт и бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев не попали в список кандидатов в основную сборную России по биатлону на сезон-2022/23. Список опубликован на официальном сайте Министерства спорта России.

В список кандидатов в основной состав мужской сборной России вошли: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.

В список кандидаток в женскую сборную вошли: Евгения Буртасова, Валерия Васнецова, Владислава Гаврилова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко.