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Экс-президента СБР Кравцова перевели под домашний арест

19:44
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Московский городской суд 2 ноября изменил меру пресечения директору Центра спортивной подготовки сборных команд России и бывшему руководителю Союза биатлонистов России Александру Кравцову с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает «РБК».

О задержании Кравцова стало известно 17 сентября. По данным следствия, Кравцов трудоустроил нескольких человек на различные должности в сборной. Фактически они не работали, но зарплату получали. Сумму ущерба следствие оценивает в 14,45 млн руб. На него заведено дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Через день Кравцова арестовали. Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия. Срок ареста — до 15 ноября.

Следователь настаивал на аресте, так как, по его словам, Кравцов может скрыться, «продолжит заниматься преступной деятельностью», будет угрожать свидетелям.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f9ffdb79a79476e2842dc5e

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