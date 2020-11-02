Экс-президента СБР Кравцова перевели под домашний арест

Московский городской суд 2 ноября изменил меру пресечения директору Центра спортивной подготовки сборных команд России и бывшему руководителю Союза биатлонистов России Александру Кравцову с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает «РБК».

О задержании Кравцова стало известно 17 сентября. По данным следствия, Кравцов трудоустроил нескольких человек на различные должности в сборной. Фактически они не работали, но зарплату получали. Сумму ущерба следствие оценивает в 14,45 млн руб. На него заведено дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Через день Кравцова арестовали. Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия. Срок ареста — до 15 ноября.

Следователь настаивал на аресте, так как, по его словам, Кравцов может скрыться, «продолжит заниматься преступной деятельностью», будет угрожать свидетелям.