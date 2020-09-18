Суд арестовал директора центра подготовки сборных Кравцова

Басманный суд Москвы арестовал директора центра подготовки сборных команд России Александра Кравцова по делу о растрате, информирует РИА «Новости».

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия. Срок ареста — до 15 ноября.

Следователь настаивал на аресте, так как, по его словам, Кравцов может скрыться, «продолжит заниматься преступной деятельностью», будет угрожать свидетелям.

В ходе заседания адвокат представила письма от спортсменов характеристики личности Кравцова, письмо-поручительство ставшего и.о. главы ЦСП Дмитрия Столярова, которой обещал, что его шеф никуда не скроется.

По словам обвиняемого, его бывший заместитель Александр Афанасьев, «который был уволен за сокрытие данных доходов, просто пытается свести» счеты с ним.

Кравцову вменяют начисление зарплаты фиктивным сотрудникам. По словам адвоката Антонины Горечевой, следствие считает, что в период с 1 января 2015 года и по конец 2017 года им было переведено около 14 миллионов рублей. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой — 10 лет лишения свободы.