Экс-биатлонистка Ишмуратова заявила, что МОК сам будет звать Россию на турниры

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации сами будут приглашать российских спортсменов на международные соревнования.

«Естественно, США и его сателлиты будут как можно дольше продлевать эту ситуацию... Годик мы еще в этом состоянии продержимся, а потом нам надо будет завоевывать наши недостающие олимпийские награды. МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях», — приводит слова Ишмуратовой РИА Новости.

Она считает, что необходимо дождаться момента допуска на турниры и выступать уже и с гимном, и с флагом.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

30 декабря исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сомневается в том, что возможный бойкот летней Олимпиады-2024 является хорошим решением. Украинские спортсмены могут пропустить Игры из-за допуска россиян.