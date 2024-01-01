Латыпов рассказал о самом необычном подарке на Новый год

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что однажды супруга подарила ему на Новый год необычный будильник.

«Для его выключения нужно было стрелять из пистолета. Там открывалась мишень, утром нужно было в нее попасть. Если не попадаешь или не смотришь на будильник, он не реагирует. Поэтому нужно проснуться и хорошо прицелиться. Тогда звук отключался — а звук был очень противный», — цитирует Латыпова matchtv.ru.

Спортсмен добавил, что убрал будильник подальше, так как он всем надоел.