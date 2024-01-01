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Сегодня, 10:32

Латыпов рассказал о самом необычном подарке на Новый год

Руслан Минаев
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Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что однажды супруга подарила ему на Новый год необычный будильник.

«Для его выключения нужно было стрелять из пистолета. Там открывалась мишень, утром нужно было в нее попасть. Если не попадаешь или не смотришь на будильник, он не реагирует. Поэтому нужно проснуться и хорошо прицелиться. Тогда звук отключался — а звук был очень противный», — цитирует Латыпова matchtv.ru.

Спортсмен добавил, что убрал будильник подальше, так как он всем надоел.

Источник: matchtv.ru
Биатлон
Эдуард Латыпов
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