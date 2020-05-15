Драчев разослал письма с критикой решений правления СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев разослал письма, содержащие критику последних решений правления СБР, во все региональные федерации, информирует ТАСС.

В письме он раскритиковал коллег по правлению за нежелание отчитываться за свою работу и принятые большинством голосов решения о формировании нового тренерского штаба и проведении внеочередных выборов, которые Драчев назвал «пиром во время чумы».

Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером сборной России, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича — старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации.