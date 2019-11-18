Драчев объяснил, почему Глазырину не взяли на Кубок IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, почему в состав сборной России на старт Кубка IBU не была включена Екатерина Глазырина.

— Вы знали, что Глазырина несколько дней уехала со сбора, потому что у нее умер отец?

— Нет, я не знал об ее отце. Приношу соболезнования. Знал только, что она не присутствовала на всем протяжении сбора и готовилась отдельно, по своему плану. Ну и потом, Кубок IBU — это для молодых, 20-летних, набираться опыта. А у Глазыриной еще и два флажка. Этого достаточно, чтобы не брать на соревнования, потому что третий флажок — это дисквалификация.

— Глазырина — единственная в команде, у кого есть два флажка?

— На данный момент — да. (Наталья Марьянчик)

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