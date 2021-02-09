Драчев назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ЧМ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал оптимальным состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке. Стартовая гонка турнира пройдет в среду, 10 февраля. За сборную России выступят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

«Этот состав оптимальный, — сказал Драчев «СЭ». — К нему мог бы добавиться, на мой взгляд, Елисеев — мог бы неплохо пробежать. В целом — сбалансированный, хороший состав для первой гонки. Думаю, объявленный состав уже расставлен по этапам. Увидим по ходу гонки, правильно это было или нет».

Также Драчев заявил, что сборная России способна бороться за пьедестал в смешанной эстафете.

«Эта гонка — одна и возможностей завоевать медали, — подчеркнул бывший глава СБР. — Посмотрим, как пойдет. Стрельба, психологическое состояние играют большую роль. Думаю, остальные страны тоже выставят состав из лидеров. Будет интересная, жесткая борьба».

(Константин Колмаков)