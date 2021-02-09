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Тихонов дал совет биатлонистам сборной России на смешанную эстафету на ЧМ

15:36
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в преддверии чемпионата мира высказал мнение, что у сборной России есть шансы на медаль в смешанной эстафете.

Это гонка откроет программу соревнований. За сборную России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

«Нужно вселять надежду нашим ребятам. А то в СМИ сейчас такое пишут... Болваны! Что творит Губерниев? Вся страна уже его ненавидит! Чем мы хуже? Главное — без дополнительных патронов отстреляться. Тогда шансы на медали есть! Лидеры — это лидеры, но на эстафете нужно все грамотно разложить», — сказал Тихонов «СЭ».

Стартовая гонка ЧМ состоится в среду, 10 февраля, начало — в 17:00 (мск).

(Владислав Флегонтов)

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