Название якобы употребленного Зайцевой запрещенного вещества до сих пор неизвестно

Адвокат Иван Хензер, представляющий интересы российских биатлонисток в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассказал, что название запрещенного вещества, в употреблении которого обвиняют Ольгу Зайцеву, до сих пор неизвестно.

«Сейчас мы в швейцарском суде и доказываем, что повышенный уровень соли Зайцевой — это естественная причина, в том числе рациона. И мы до сих пор не знаем, в применении какого вещества Зайцеву обвиняют. Международный олимпийский комитет говорил про «Дюшес», который является смесью трех разных стероидов, но панель CAS признала, что Зайцева его не употребляла. Так что мы до сих пор не знаем, какой допинг вменяется. И это тоже странно: наказывать кого-то за применение допинга, но что это за вещество или субстанция — никто не знает», — приводит ТАСС слова Хензера.

25 сентября CAS вынес вердикт по делам Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. С двух последних суд снял дисквалификацию МОК на Игры-2014, по Зайцевой эта часть наказания осталась в силе. В связи с этим женская сборная России по биатлону осталась без серебряной медали сочинской Олимпиады в эстафете.

5 октября CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу трех биатлонисток сборной России на Играх-2014. В нем отмечено, что Зайцева могла знать, что ее пробы будут заменены на «чистые».