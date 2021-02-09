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Сборная России назвала состав на смешанную эстафету — стартовую гонку чемпионата мира по биатлону

14:05
Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов (слева направо). Фото AFP
Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов (слева направо). Фото AFP
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Определен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке, информирует официальный сайт СБР.

Стартовая гонка ЧМ состоится в среду, 10 февраля, начало — в 17:00 (мск).

Как и сообщал «СЭ» 5 февраля, сборную России представят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

В январе эта четверка выиграла смешанную эстафету в Оберхофе и прервала серию сборной России из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.

Все подробности о ЧМ по биатлону — здесь.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/opredelen-sostav-na-smeshannuyu-estafetu-na-chm-/

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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