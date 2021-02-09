Сборная России назвала состав на смешанную эстафету — стартовую гонку чемпионата мира по биатлону
14:05
Определен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке, информирует официальный сайт СБР.
Стартовая гонка ЧМ состоится в среду, 10 февраля, начало — в 17:00 (мск).
Как и сообщал «СЭ» 5 февраля, сборную России представят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.
В январе эта четверка выиграла смешанную эстафету в Оберхофе и прервала серию сборной России из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/opredelen-sostav-na-smeshannuyu-estafetu-na-chm-/
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