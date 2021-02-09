Определен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке, информирует официальный сайт СБР.

Стартовая гонка ЧМ состоится в среду, 10 февраля, начало — в 17:00 (мск).

Как и сообщал «СЭ» 5 февраля, сборную России представят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

В январе эта четверка выиграла смешанную эстафету в Оберхофе и прервала серию сборной России из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.

Все подробности о ЧМ по биатлону — здесь.