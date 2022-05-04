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Сегодня, 16:21

Доротея Вирер продолжит спортивную карьеру

Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила о продолжении карьеры.

«Я решила провести еще один год, посмотрю, смогу ли я по-прежнему показывать хорошие результаты, но я все еще чувствую себя в отличной форме. На Олимпийские игры-2026 в Антхольце я пока не строю планов. В моем возрасте приходится думать о спортивной карьере только на год вперед», — приводит слова Вирер Ski-Nordique.

32-летняя биатлонистка — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира-2021/22 Вирер заняла девятое место.

Источник: https://www.ski-nordique.net/?id=6527886&cat=72348
Биатлон
Доротея Вирер
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