Доротея Вирер продолжит спортивную карьеру

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила о продолжении карьеры.

«Я решила провести еще один год, посмотрю, смогу ли я по-прежнему показывать хорошие результаты, но я все еще чувствую себя в отличной форме. На Олимпийские игры-2026 в Антхольце я пока не строю планов. В моем возрасте приходится думать о спортивной карьере только на год вперед», — приводит слова Вирер Ski-Nordique.

32-летняя биатлонистка — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира-2021/22 Вирер заняла девятое место.