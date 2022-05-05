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Сегодня, 19:50

Слушания по апелляциям Слепцовой и Устюгова в CAS вновь перенесли

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) вновь перенес слушания по апелляциям российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Слушания, которые должны были пройти с 4 по 6 мая, перенесены по просьбе спортсменов. Новые даты заседаний суда объявят позднее.

В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что уже завершившие на тот момент карьеру Слепцова и Устюгов были дисквалифицированы на 2 года за нарушение антидопинговых правил на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцову признали виновной в употреблении остарина, а Устюгова — в применении оксандролона.

В середине августа 2021 года сообщалось, что CAS рассмотрит апелляции на решение о дисквалификации Слепцовой и Устюгова, наложенной IBU, 14-15 октября. Впоследствии слушания перенесли на 15-17 марта текущего года, а затем — на 4-6 мая этого года.

Источник: https://tass.ru/sport/14557091
Евгений Устюгов
Светлана Слепцова
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