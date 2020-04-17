Долги СБР составляют около 7 миллионов рублей

Сумма долга Союза биатлонистов России составляет порядка 7 миллионов рублей. Также 350 тысяч евро СБР должен компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) за процесс восстановления полноправных прав организации, сообщает ТАСС.

— Долги по зарплате составляют порядка 5 миллионов рублей. Плюс есть долги по текущим расходам: аренде, телефонной связи, расчетам с поставщиками. Суммарно миллионов 7. Погрешность составляет 5 процентов, — сказал исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

Ранее исполнительный директор СБР заявил, что намерен добиться созыва внеочередной конференции для избрания нового президента организации. Правом на созыв конференции обладают правление СБР, региональные федерации или контрольно-ревизионная комиссия. Поскольку правление в последний раз высказало поддержку президенту СБР Владимиру Драчеву, Голиков намеревался убедить в необходимости проведения конференции больше половины региональных федераций, чего требует устав СБР.