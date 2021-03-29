Дмитрий Малышко не выступит на чемпионате России по биатлону

Российский биатлонист Дмитрий Малышко пропустит чемпионат страны из-за травмы, сообщил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Малышко на чемпионате России не будет, — цитирует Васильева ТАСС 29 марта. — Он восстанавливает здоровье — у него проблема с ногой. Что будет дальше — не знаю, все будет зависеть от того, насколько серьезная травма, которую он пока не может залечить».

Малышко целиком пропустил нынешний сезон. 19 марта ему исполнилось 34 года. Чемпионат России пройдет в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.