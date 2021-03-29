Васильев назвал данные о терапевтических исключениях у норвежцев кулуарной информацией

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев по биатлону прокомментировал информацию о терапевтических исключениях у норвежских лыжников и биатлонистов.

«Это, что называется, кулуарная информация, — цитирует Васильева ТАСС. — Когда члены исполкома между собой разговаривают и спрашивают, кто, что и как, иногда звучат фразы о том, что практически все норвежцы сидят на терапевтических исключениях. Эту информацию нельзя считать официальной, но она исходит от людей, которые трепом не занимаются».

Васильев также назвал терапевтические исключения уловкой для легализации запрещенных препаратов.

«В значительной части все эти терапевтические исключения — уловка, чтобы легализовать для себя применение запрещенных препаратов, все профессионалы это знают, другое дело, что доказать это достаточно сложно», — сказал Васильев.

В общем зачете Кубка мира победу отпраздновал норвежец Йоханнес Бе, для которого это третий титул кряду (1 052 очка). Штурла Легрейд отстал от соотечественника на 13 очков. В прошедшем сезоне 24-летний Легрейд стал четырехкратным чемпионом мира и обладателем двух «Малых хрустальных глобусов».