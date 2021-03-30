Чемпионат России по биатлону-2021 в Ханты-Мансийске: расписание гонок

С 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону-2021. Всего будут проведены по четыре гонки у мужчин и женщин.

За ходом чемпионата можно будет следить в прямых трансляциях на «Матч ТВ».

31 марта, среда

Спринт, мужчины

9.00 Матч ТВ

Спринт, женщины

12.00 Матч ТВ

1 апреля, четверг

Гонка преследования, мужчины

9.00 Матч ТВ

Гонка преследования, женщины

11.00 Матч ТВ

3 апреля, суббота

Эстафета, женщины

9.45 Матч ТВ

Масс-старт, мужчины

12.45 Матч ТВ

4 апреля, воскресенье

Масс-старт, женщины

10.30 Матч ТВ

Эстафета, мужчины

12.30 Матч ТВ