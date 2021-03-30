Чемпионат России по биатлону-2021 в Ханты-Мансийске: расписание гонок
10:30
С 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону-2021. Всего будут проведены по четыре гонки у мужчин и женщин.
За ходом чемпионата можно будет следить в прямых трансляциях на «Матч ТВ».
31 марта, среда
Спринт, мужчины
9.00 Матч ТВ
Спринт, женщины
12.00 Матч ТВ
1 апреля, четверг
Гонка преследования, мужчины
9.00 Матч ТВ
Гонка преследования, женщины
11.00 Матч ТВ
3 апреля, суббота
Эстафета, женщины
9.45 Матч ТВ
Масс-старт, мужчины
12.45 Матч ТВ
4 апреля, воскресенье
Масс-старт, женщины
10.30 Матч ТВ
Эстафета, мужчины
12.30 Матч ТВ
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