Российская биатлонистка Светлана Миронова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси заявила, что погодные условия были сложными. 25-летняя спортсменка заняла 4-е место.

— Бежать было очень сложно, даже начала замерзать, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — Было реально холодно. Вода текла повсюду, попадала в лицо, чувствовался дискомфорт.

На «лежке» у меня вся мушка была в каплях дождя. Поэтому аккуратно работала, чтобы не допустить ошибок. Мне кричали перед последним кругом, что я проигрывала семь секунд первому месту и четыре секунды второму. Четвертое место для меня — опыт. Я выхожу и получаю опыт. Все нужно проанализировать, но в целом я рада. Есть риск заболеть, очень зябко. Вечером будем пить горячий чай.

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