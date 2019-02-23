Дарья Домрачева: "Приглашали Шипулина на "Гонку легенд", но у него были неотложные дела"

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева заявила, что россиянин Антон Шипулин не смог принять участие в "Гонке легенд" на чемпионате Европы в Минске из-за занятости. 32-летняя спортсменка вместе со своим мужем Оле Эйнаром Бьорндаленом заняла 2-е место в смешанной эстафете.

- Мы приглашали Шипулина на гонку легенд, но у Антона были какие-то неотложные дела, - приводит слова Домрачевой портал Rusbiathlon. - Было приятно пробежать с ним гонку в Германии. Надеюсь, мы еще с ним где-нибудь пересечемся.

Моя подготовка к "Гонке легенд" была смазана из-за болезни, но все прошло здорово, соревнования удались.

Напомним, олимпийский чемпион-2014 Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года. Домрачева объявила об уходе из спорта летом 2018 года.

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