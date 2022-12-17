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Сегодня, 11:20

Цветков рассказал, кого считают российским Месси в биатлоне

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление на этапе Кубка России в Уфе, а также рассказал, смотрит ли матчи чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Листва? Видимо, ветер сильный был, бывает. Этого никак не избежать, но в целом большая часть трассы довольно чистая была. А какие-то отдельные листочки, ветки... Ничего страшного, это же не камни, которые будут портить лыжи. В этом году главная проблема — это морозы. Но сегодня погода была отличная. Как видите на мне тонкие перчатки, тонкое термобелье.

Чемпионат мира по футболу? Смотрел только те матчи, которые режиму не мешали, в шесть или восемь часов вечера шли. Полуфиналы в десять по Москве уже не смотрел. В повторе только пересматривал обзоры голов, не более.

Месси в биатлоне? Латыпов же говорил, что это Логинов, саратовский Месси с бородой. Может и Александр, действительно. Я во всех интервью говорил, что он талантлив", — сказал Цветков в интервью «СЭ».

В сегодняшней гонке Максим занял второе место.

Биатлон
Максим Цветков
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