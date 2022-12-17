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Сегодня, 10:49

Бабиков — о последствиях гонки в мороз: «Руки отмораживаю, потом на стрельбе это сказывается»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Антон Бабиков в интервью «СЭ» рассказал, как сказалось на конкуренции отсутствие сборной Беларуси на четвертом этапе Кубка России в Уфе, а также прокомментировал погодные условия на трассе.

«Основные лидеры по сезону все равно были наши ребята. Поэтому то, что нет белорусов... Обидно, хочется чтобы они соревновались здесь с нами. Но я думаю, что основная «угроза» все равно исходит от наших лидеров, именно наши ребята лидеры Кубка. Это и Карим Халили, и Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов. Они лучшие спортсмены страны прямой сейчас и на мой взгляд сейчас посильнее представителей Беларуси. Конечно, у наших соседей есть Антон Смольский, он молодец. Может раскрыться, но по началу сезона наши ребята выглядели более заряженными на результат.
Погода? Первая гонка была все еще в холод, высокая влажность. А сегодня очень комфортная погода, идеальная можно сказать для нашего вида спорта. На результаты это конечно влияет, трудно подстроиться под морозы. Руки отмораживаю постоянно, на стрельбу это прямым образом влияет. А вот сегодня было в удовольствие по-настоящему бежать. Кайф», — сказал Бабиков.

В сегодняшней гонке Антон занял четвертое место.

Биатлон
Антон Бабиков
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