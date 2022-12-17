Биатлонист Александр Корнев, ставший победителем в спринте на этапе Кубка России в Уфе, прокомментировал свое выступление на соревнованиях.

«Чистая стрельба — самый главный залог успеха в нашем виде спорта. Чистые два рубежа получилось отработать. Качественно и самое главное еще и быстро. Первый ноль вообще мой по взрослым, когда подходил к рубежу волновался. Немного потерпел сначала и все получилось. Были проблемы с винтовкой, но сейчас все налаживается, поправили недочеты, отрегулировали все как нужно.

Конечно же и на трассе не отдавал, с самого начала работал как надо. Выдалась тяжелая гонка сегодня, накопилась усталость уже после трех этапов, четвертый идет сейчас. Это сказывается, все-таки первый год во взрослой команде. На финишном круге не думал о результате, хотелось просто выдать все что умею. Но было так тяжело, что старался просто терпеть как мог.

Потеплело и это замечательно. До этого бегали в морозы, было много одежды. Отличная погода, в Тюмени тоже было нормально и это радует после первых этапов.

Сейчас сняли утепленную с себя, стало полегче. Больше раскрепощенности. Теперь домой еду, дальше на этап Кубка Содружества в Рязань. Биатлон в Удмуртии еще жив. Нас осталось двое на серьезном уровне, я и Ильназ Мухаметзянов. И мы стараемся отстаивать честь биатлонную своей республики. Не бежим эстафеты, не хватает людей, но что поделать. Зато отдыхаем, а то слишком много гонок", — сказал Корнев.

21-летний российский биатлонист одержал свою первую победу на взрослом уровне.