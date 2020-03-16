Чемпионат России по биатлону из-за коронавируса перенесли на ноябрь

Чемпионат России по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса перенесен на ноябрь-декабрь.

— Руководствуясь решениями Роспотребнадзора, министерства спорта и губернатора ХМАО в связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России мы точно проводить не будем, — цитирует ТАСС президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

Турнир должен был пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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