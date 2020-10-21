CAS отложил рассмотрение апелляций по делам Устюгова и Слепцовой

Спортивный арбитражный суд отложил рассмотрение апелляций по делам биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, информирует ТАСС.

CAS должен был рассмотреть спор между Устюговым и Международным союзом биатлонистов 20 октября. Решением IBU от 13 февраля Устюгов был признан виновным в использовании запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки.

Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.