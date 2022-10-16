Хованцев о Виролайнен: «Как она может быть предательницей, если получила гражданство Финляндии два года назад»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением о биатлонистке Дарье Виролайнен.

33-летняя спортсменка готовится к выступлению в новом сезоне в составе сборной Финляндии.

«Я не могу точно сказать, будет ли она выступать за Финляндию, но у нее есть финское гражданство и она имеет на это полное право, — цитирует Хованцева ТАСС. — Недавно была шумиха вокруг нее, начали говорить о том, что она предательница. Как она может быть предательницей, если гражданство она получила два года назад? И вспомнили про нее только сейчас, после того, как она заняла второе место на летнем чемпионате Финляндии».

Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призером этапов Кубка мира.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов «до дальнейшего уведомления».