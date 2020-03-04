Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон
Допинг

«Было недопонимание». Швейцарский адвокат российских биатлонисток уточнил ситуацию с подписями Родченкова

17:25
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Фото AFP
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Фото AFP
Теги:

Швейцарский юрист Иван Энзер рассказал в эксклюзивном интервью «СЭ», из-за чего в ряде российских СМИ возникла информация о признании МОК подделки подписей Григория Родченкова в деле против Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Вчера о признании МОК, согласно нескольким источникам, заявил адвокат Алексей Панич. В разговоре с «СЭ» он сказал лишь, что «подозрения российской стороны оправдались» и что «МОК предоставил новые свидетельства Родченкова».

Февраль 2014 года. Сочи. Четверка сборной России Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова и&nbsp;Ольга Вилухина (слева направо) стала второй в&nbsp;эстафете. Сохранит&nbsp;ли она серебро Игр?Адвокат российских биатлонисток: «CAS принял как документы Родченкова, так и наши доказательства»

По мнению члена юридической команды биатлонисток, о позиции МОК по подписям никто не говорил.

— Ситуация на самом деле ясная. Было некоторое недопонимание. Наша команда представила доказательства того, что подписи доктора Родченкова не аутентичные. CAS согласился принять наши доказательства, то есть признал их важными и будет их рассматривать. Хотя судейская панель могла сказать — нет, уже поздно, вы представили все доказательства. Но это не значит, что подписи признают поддельными. Решение за судьями.

— Стоило ли в принципе публично комментировать ход слушаний до их завершения? Некоторые высказывают на этот счет сомнения.

— Мы приняли такое решение, потому что изначально просили сделать дело публичным. Часто атлеты сами отказываются от открытости, потому что не хотят раскрывать всех деталей. В нашем случае мы хотели показать миру, что российские биатлонистки невиновны. Но за два дня до начала слушаний CAS объявил, что закрыл слушания для публики из-за коронавируса. Что я нахожу очень странным, если хотите мое личное мнение. Фактически россиянки были лишены права на публичную защиту. Поэтому мы выступали публично, комментировали — чтобы все было прозрачно. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Ивана Энзера о свидетельствах Родченкова и влиянии коронавируса на процесс читайте скоро в «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА




Прямой эфир
Прямой эфир