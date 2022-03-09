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Будущее тренера женской сборной по биатлону Шашилова решится в начале апреля

Будущее тренера женской сборной по биатлону Шашилова решится в апреле
Карен Саркисян
Корреспондент

Будущее тренера женской сборной по биатлону Михаила Шашилова решится в начале апреля, сообщает Betonmobile.ru со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Сейчас Шашилов официально продолжает занимать свою должность, — рассказали Betonmobile.ru в СБР. — У Михаила Викторовича действующий контракт, его срок истекает 31 мая. Никто тренера не увольнял, да и он заявления об уходе по собственному желанию не писал. Что будет дальше? Судьбу Шашилова решит тренерский совет и последующее заседание правления СБР, которые пройдут после чемпионата России в Тюмени. Предварительно они запланированы на 4-5 апреля».

По словам источника, вопрос о будущем тренера открыт. При это он отметил, что поведение Шашилова в последние дни зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не понравилось высшему руководству СБР.

Напомним, что сразу после женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине, в которой российские биатлонистки выиграли серебряные медали, Шашилов заявил, что с командой он больше не работает.

Источник: https://betonmobile.ru
Биатлон
Сборная России по биатлону
СБР
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