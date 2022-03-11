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Сегодня, 12:30

Кубок России с участием белорусских биатлонистов будет разыгрываться в двух зачетах

Роман Шишов
Корреспондент

На соревнованиях в Уфе (12-16 марта) и Тюмени (30 марта — 3 апреля) с участием белорусских спортсменов будут разыгрываться награды в двух зачетах, информирует сайт СБР.

Спортсмены субъектов Российской Федерации будут бороться за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Итоговые протоколы соревнований будут публиковаться с учетом обоих зачетов. По окончании гонок проведут по две церемонии награждения.

Источник: https://biathlonrus.com/news/o-statuse-sorevnovaniy-po-biatlonu-v-ufe-i-tyumeni/
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