Кубок России с участием белорусских биатлонистов будет разыгрываться в двух зачетах

На соревнованиях в Уфе (12-16 марта) и Тюмени (30 марта — 3 апреля) с участием белорусских спортсменов будут разыгрываться награды в двух зачетах, информирует сайт СБР.

Спортсмены субъектов Российской Федерации будут бороться за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.



Итоговые протоколы соревнований будут публиковаться с учетом обоих зачетов. По окончании гонок проведут по две церемонии награждения.