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Сегодня, 16:23

Белорусские биатлонисты Алимбекова и Смольский выступят на Кубке России

Иван Торопцев
Корреспондент

Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в этапе Кубка России по биатлону в Уфе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Финал Кубка России в Уфе пройдет с 12 по 16 марта. В соревнованиях также примут участие белорусы Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Ирина Лещенко, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Александр Кошин, Юлия Ковалевская, Степан Данилов и Илья Авсеенко.

После этого спортсмены отправятся на чемпионат России, который пройдет с 30 марта по 3 апреля в Тюмени. Планируется, что там к белорусской команде присоединятся Анна Сола, Елена Кручинкина и Сергей Бочарников, а Динара Алимбекова и Антон Смольский вернутся в Минск.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://noc.by/news/belorusskie-biatlonisty-otpravilis-v-ufu/
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