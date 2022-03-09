Белорусские биатлонисты Алимбекова и Смольский выступят на Кубке России

Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в этапе Кубка России по биатлону в Уфе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Финал Кубка России в Уфе пройдет с 12 по 16 марта. В соревнованиях также примут участие белорусы Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Ирина Лещенко, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Александр Кошин, Юлия Ковалевская, Степан Данилов и Илья Авсеенко.

После этого спортсмены отправятся на чемпионат России, который пройдет с 30 марта по 3 апреля в Тюмени. Планируется, что там к белорусской команде присоединятся Анна Сола, Елена Кручинкина и Сергей Бочарников, а Динара Алимбекова и Антон Смольский вернутся в Минск.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.