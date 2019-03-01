Брун-Ли выиграла квалификацию суперспринта на этапе Кубке IBU в Отепя, Морозова - 13-я

Норвежская биатлонистка Текла Брун-Ли выиграла квалификацию суперспринта на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Лучшей из россиянок стала Анастасия Морозова, показавшая 13-й результат. Отметим, что Маргарита Васильева, допустившая восемь промахов не попала в финал суперспринта.

Отепя (Эстония)

Кубок IBU

Женщины

Суперспринт. Квалификация

1. Текла Брун-Ли (Норвегия) – 8.57,9 (2 шт. круга)

2. Луиза Куммер (Германия) – отставание 1,9 (2)

3. Ингела Андерссон (Швеция) – 2,7 (1)

4. Юлия Журавок (Украина) – 5,6 (0)

5. Шардин Слоф (Швеция) – 6,4 (2)

6. Каролин Кноттен (Норвегия) – 9,6 (3)…

13. Анастасия Морозова (Россия) – 36,4 (4)…

16. Лариса Куклина (Россия) – 35,7 (3)…

22. Виктория Сливко (Россия) – 43,6 (3)…

28. Ульяна Кайшева (Россия) – 52,7 (4)…

30. Кристина Резцова (Россия) – 57,7 (6)…

53. Маргарита Васильева (Россия) – 1.50,0 (8)