Брун-Ли выиграла квалификацию суперспринта на этапе Кубке IBU в Отепя, Морозова - 13-я

Норвежская биатлонистка Текла Брун-Ли выиграла квалификацию суперспринта на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Лучшей из россиянок стала Анастасия Морозова, показавшая 13-й результат. Отметим, что Маргарита Васильева, допустившая восемь промахов не попала в финал суперспринта.
Отепя (Эстония)
Кубок IBU
Женщины
Суперспринт. Квалификация
1. Текла Брун-Ли (Норвегия) – 8.57,9 (2 шт. круга)
2. Луиза Куммер (Германия) – отставание 1,9 (2)
3. Ингела Андерссон (Швеция) – 2,7 (1)
4. Юлия Журавок (Украина) – 5,6 (0)
5. Шардин Слоф (Швеция) – 6,4 (2)
6. Каролин Кноттен (Норвегия) – 9,6 (3)…
13. Анастасия Морозова (Россия) – 36,4 (4)…
16. Лариса Куклина (Россия) – 35,7 (3)…
22. Виктория Сливко (Россия) – 43,6 (3)…
28. Ульяна Кайшева (Россия) – 52,7 (4)…
30. Кристина Резцова (Россия) – 57,7 (6)…
53. Маргарита Васильева (Россия) – 1.50,0 (8)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2018-2019/ratings/