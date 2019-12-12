Биркеланн выиграл суперспринт на Кубке IBU, россияне вне топ-10
На этапе Кубка IBU в Риднаун-Валь-Риданне (Италия) завершился мужской суперспринт.
Победу одержал норвежец Ларс Хельге Биркеланн. Вторым стал итальянец Руди Дзини, третьим — француз Мартен Перрийя-Боттоне.
Лучшим среди россиян стал Карим Халили — 14 место. Кирилл Стрельцов на 15-й позиции.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Суперспринт
Финал
1. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 14.39,6 (3 промаха)
2. Руди Дзини (Италия) — отставание 7,5 (1)
3. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — 8,5 (3)
4. Сергей Семенов (Украина) — 9,0 (1)
5. Юстус Штрелов (Германия) — 10,8 (2)
6. Богдан Цымбал (Украина) — 12,4 (2)
14. Карим Халили (Россия) — 34,6 (3)
15. Кирилл Стрельцов (Россия) — 37,1 (3)
19. Василий Томшин (Россия) — 46,5 (5)
30. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 2.30,6 (9)