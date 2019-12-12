Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Биркеланн выиграл суперспринт на Кубке IBU, россияне вне топ-10

17:53
Теги:

На этапе Кубка IBU в Риднаун-Валь-Риданне (Италия) завершился мужской суперспринт.

Победу одержал норвежец Ларс Хельге Биркеланн. Вторым стал итальянец Руди Дзини, третьим — француз Мартен Перрийя-Боттоне.

Лучшим среди россиян стал Карим Халили — 14 место. Кирилл Стрельцов на 15-й позиции.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Суперспринт

Финал

1. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 14.39,6 (3 промаха)

2. Руди Дзини (Италия) — отставание 7,5 (1)

3. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — 8,5 (3)

4. Сергей Семенов (Украина) — 9,0 (1)

5. Юстус Штрелов (Германия) — 10,8 (2)

6. Богдан Цымбал (Украина) — 12,4 (2)

14. Карим Халили (Россия) — 34,6 (3)

15. Кирилл Стрельцов (Россия) — 37,1 (3)

19. Василий Томшин (Россия) — 46,5 (5)

30. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 2.30,6 (9)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир