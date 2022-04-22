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Сегодня, 10:19

Биатлонистка Романова прокомментировала отсутствие капитанов команд в российских сборных

Виктория Кравченко
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Двукратный призер чемпионата Европы 2009 года по биатлону, россиянка Яна Романова прокомментировала тот факт, что ни в мужской, ни в женской сборной нет капитана.

— Вы упомянули роль капитана. Сейчас такого человека ни в мужской, ни в женской сборной нет. Насколько он нужен команде?

— Конечно, это формальная должность. Почему Ольга стала капитаном? Это лучший спортсмен, на нее все ориентируются, с ней можно посоветоваться. Я, например, всегда балансировала на грани основной команды и команды Б. Меня периодически ссылали на Кубки IBU — покажу там какой-то результат, и меня возвращали в основу. И Ольга всегда говорила мне, что нужно сохранять спокойствие, думать о будущем, видеть главную цель, а эти перемещения временные и не надо на них зацикливаться. Она старалась объединять команду. Эту роль может выполнять только опытный спортсмен. Сейчас при тех результатах, которые есть у девчонок, не факт, что есть такой человек.

Романова сказала, что капитаном женской команды может стать Кристина Резцова, но через несколько лет.

2 марта исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. 29 марта исполком IBU сообщил о решении приостановить членство России и Белоруссии.

Источник: https://biathlonrus.com/news/yana-romanova-ob-unikalnosti-yurlovoy-perkht-chuvstve-nespravedlivosti-i-kapitanstve-v-sbornoy-rossi/
Биатлон
Кристина Резцова
Яна Романова
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