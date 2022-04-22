Биатлонистка Романова прокомментировала отсутствие капитанов команд в российских сборных

Двукратный призер чемпионата Европы 2009 года по биатлону, россиянка Яна Романова прокомментировала тот факт, что ни в мужской, ни в женской сборной нет капитана.

— Вы упомянули роль капитана. Сейчас такого человека ни в мужской, ни в женской сборной нет. Насколько он нужен команде?

— Конечно, это формальная должность. Почему Ольга стала капитаном? Это лучший спортсмен, на нее все ориентируются, с ней можно посоветоваться. Я, например, всегда балансировала на грани основной команды и команды Б. Меня периодически ссылали на Кубки IBU — покажу там какой-то результат, и меня возвращали в основу. И Ольга всегда говорила мне, что нужно сохранять спокойствие, думать о будущем, видеть главную цель, а эти перемещения временные и не надо на них зацикливаться. Она старалась объединять команду. Эту роль может выполнять только опытный спортсмен. Сейчас при тех результатах, которые есть у девчонок, не факт, что есть такой человек.

Романова сказала, что капитаном женской команды может стать Кристина Резцова, но через несколько лет.