Дмитрий Васильев: «В нынешнюю структуру биатлонной сборной России Касперович не вписывается»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, реально ли трудоустройство в российской сборной тренера Александра Касперовича, завершившего свою работу в Болгарии.

«Касперович — очень сильный специалист, фигура международного уровня. Личность такого масштаба простым тренером быть не может, для него это мелковато. Он отличный организатор и управленец, и мог бы возглавить всю сборную России. Но тогда структуру национальной команды следует реорганизовать, к чему я призываю уже давно. Пост главного тренера сборной нужно отменить за ненадобностью, возложив всю ответственность за подготовку на старших тренеров по видам. А вместо него — учредить должность генерального менеджера с максимальными полномочиями, которую как раз и мог бы занять Александр Касперович», — заявил Васильев Betonmobile.ru.

Такая реорганизация в ближайшее время не планируется, и потому более реальной, по словам собеседника, представляется работа Касперовича в одном из российских регионов.

«Как президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, я бы очень хотел видеть его в нашей команде. Могу сказать, что мы уже ведем определенный диалог на эту тему», — рассказал Дмитрий Васильев.