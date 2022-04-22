Двукратный призер чемпионатов мира Эберхард завершил карьеру

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард объявил о завершении спортивной карьеры.

«После долгих и тщательных раздумий я решил завершить свою карьеру. Я соревновался на Кубке мира с 2006 года и с тех пор каждый день жил биатлоном. Теперь я с нетерпением жду возможности открыть новые горизонты, развиваться профессионально и уделять больше времени семье», — написал 35-летний спортсмен в социальных сетях.

На его счету бронзовые медали чемпионатов мира в эстафете (2017) и масс-старте (2019). Австриец одержал четыре личные победы на этапах Кубка мира, всего он поднимался на пьедестал 8 раз.