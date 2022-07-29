Дмитрий Васильев предположил, сколько продлится отстранение российских биатлонистов от международных соревнований

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил, сколько продлится отстранение российских биатлонистов от международных соревнований.

«Пока официально наши биатлонисты отстранены от всех международных соревнований, поэтому в грядущем сезоне не будут выступать на этапах Кубка мира. Плюс Союз биатлонистов России отстранен от международной деятельности, поэтому о выступлениях на международной арене пока не может быть даже и речи.

Осенью будет конгресс международной федерации, где будет решаться вопрос по поводу нашей страны и Белоруссии. Думаю, что ничего не изменится и будет временное отстранение от всех международных соревнований. Но в дальнейшем будем смотреть, думаю, что вся эта история продолжится до того момента, пока граждане Европейского союза не начнут задавать неудобные вопросы руководителям своих стран. Пока не заставят их сесть за стол переговоров и договариваться с Россией. После этого все наладится и будет, может быть, даже и в более лучшем формате для нас», — сказал Васильев Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что вопрос допуска российских биатлонистов к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) будет обсуждаться на конгрессе, который состоится Зальцбурге с 15 по 18 сентября.