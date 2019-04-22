"Бежала 50 километров лидером, а потом свет потух". Васильева - о втором месте на Авачинском лыжном марафоне

Российская биатлонистка Маргарита Васильева заявила, что Авачинский лыжный марафон получился для нее тяжелым. 27-летняя спортсменка заняла второе место.

- Авачинский марафон 60 километров. Эта была очень тяжелая гонка.. Мне сломали палку на тридцатом километре, я хотела сойти, но мужчина спас меня, дал свою палочку, не докатав свою тренировку. Палочка его была выше моей где-то на 5 сантиметров, и это очень ощущалось всю дистанцию.

Даа, опыта в марафонах надо понабраться... Бежав 50 километров лидером, тащить 2 минуты втором,у и в один момент "щелк", и свет потух.. Я не могла не то, что бороться, я даже ехать не могла, в итоге финишировала второй, но я рада, что добежала до финиша и завоевала второе место. Это была самая тяжелая гонка. Всем советую ее пробежать, - написала Васильева в своем Инстаграме.



Напомним, в минувшем сезоне Васильева заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 155 очков. Она не принимала участия в чемпионате мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства: спортсменка пропустила три допинг-теста и может быть дисквалифицирована.

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