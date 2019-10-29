Аввакумова может вернуться в сборную России

Биатлонистка Екатерина Аввакумова может вернуться в женскую сборную России. 29-летняя спортсменка в 2017 году перешла в команду Кореи, за которую выступала на Олимпиаде-2018.

— Возвращение Аввакумовой? Думаю, все в руках Екатерины, если будет результат, то почему бы и нет, — приводит «Спорт день за днем» слова главного тренера женской сборной России Виталия Норицына. — Состояние Мироновой? Тьфу-Тьфу, все в порядке и вся нагрузка, которую планировали, она выполняет. Скоро увидим ее в бою.

Аввакумова хотела выступать за сборную Сербии, однако исполком Международного союза биатлонистов (IBU) заблокировал этот переход.

На чемпионате мира-2017 Аввакумова заняла пятое место в индивидуальной гонке, став первой представительницей Кореи, которой удалось попасть в число участников цветочной церемонии. После Олимпиады-2018, где ее лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке, она завершила выступление за южнокорейскую сборную.

Аввакумова является серебряным призером Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она стала чемпионкой мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.

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