Аввакумовой отказано в переходе в сборную Сербии

Президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин сообщил, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) заблокировал переход бывшей российской биатлонистки Екатерины Аввакумовой в сборную Сербии.

29-летняя спортсменка решила перейти в сербскую сборную после годичного выступления за Корею, за которую она дебютировала в январе 2017 года. Сербская и южнокорейская национальные федерации согласовали переход, последнее слово, по новым правилам, оставалось за исполкомом IBU.

— Генеральный секретарь IBU сообщил нам, что в этом сезоне она не сможет выступать за Сербию, — приводит ТАСС слова Вукадина. — Свое решение IBU объяснил тем, что биатлонистка не продемонстрировала подлинной, тесной и надежной связи с нашей страной.

Глава сербской федерации подчеркнул, что организация не оставит попыток добиться перехода Аввакумовой.

На чемпионате мира-2017 Аввакумова заняла пятое место в индивидуальной гонке, став первой представительницей Кореи, которой удалось попасть в число участников цветочной церемонии. После Олимпиады-2018, где ее лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке, она завершила выступление за южнокорейскую сборную.

Аввакумова родилась в Великом Устюге. Она является серебряным призером Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она стала чемпионкой мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.