Алексей Нуждов рассказал, за счет чего рассчитывает победить на выборах главы СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, за счет чего рассчитывает победить на выборах главы СБР.

— Вы будете принимать участие в следующей внеочередной конференции?

— Да, конечно буду.

— Рассчитываете победить?

— Безусловно. Зачем тогда участвовать?

— Сегодняшние результаты стали неожиданностью?

— В определенной степени нет с учетом процедурных вопросов. К процедурным вопросом я отношу: первое — это выбор ведущего, второе- открытое или закрытое голосование.

— Это же решало все равно большинство конференции?

— Да.

— За счет чего вы рассчитываете победить спустя два месяца?

— За счет того, чего и сейчас хотел. Единственное, у меня появилась хорошая возможность. Тем делегатам, почти они же и все будут, с трибуны у меня было слово им в глаза сказать о своей позиции, прочитать свою программу, ответить на вопросы. Я считаю, это мою позицию укрепило, потому что ничего плохого и невыполнимого я там не говорил.

— Сейчас обсуждается новый устав?

— Он уже принят. Уже в новой редакции. Сейчас обратно, как и в Тюмени было, его отправят в Минюст. И там будет зарегистрирован. Также там будет 50 и плюс два голоса, 2/3 не будет. Что, собственно, где-то упрощает позицию. Равно что для меня, что для Майгурова будет проще набрать.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Нынешнего руководителя СБР Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.

(Полина Мельникова)