Алексей Нуждов объяснил, почему второй тур выборов главы СБР пройдет в конце августа

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов объяснил, почему второй тур выборов главы СБР пройдет в конце августа.

— Объясните с юридической точки зрения, почему сегодня не было второго, третьего тура?

— Устав не предусматривает. Если смотреть его в лоб, как у нас некоторые вопросы устава сегодня обсуждались, если в протоколе нет подписи, значит нет. А как решаются вопросы по другим вопросам: протокол покажите с подписями, протокола нет, но все равно пусть будет так. Это некая такая игра юридическая. Тот кто в нее играет, тот и должен за правила отвечать. Я в нее не играл.

— О чем говорили с Майгуровым вдвоем?

— Говорили о том, как быть в сложившейся ситуации.

— Что он предлагал?

— В общем-то особо никаких предложений и не было, каждый поделился своими впечатлениями. И наверное, мы оба практически одновременно задали друг другу вопрос, как быть в этой ситуации. Пришли к мнению, что те условия, которые мы оставим за кадром, они неприемлемы ни для одной стороны, чтобы сегодня это закончить. Например мне сняться с выборов в пользу Виктора.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.

(Полина Мельникова)