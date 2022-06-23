Вице-президент СБР Нуждов: «Если проиграю на выборах, то не останусь в организации»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов поделился мнением о своем участие в выборах главы СБР.

— В общении с Виктором. Насколько вы антагонист? Есть общие точки пересечение, которые позволят вам сотрудничать вместе в будущем?

— Сотрудничаем больше 4 лет вместе. У нас есть принципиальные , немного совершенно вопросы, в которых мы пока расходимся. Почему пока? Потому что у меня как они были, так и останутся. Надеюсь, у Виктора, возможно, будут какие-то коррективы по принципиальным для меня вопросам. В моем поведении, в отношении и в моих принципах точно никаких изменений не будет. Я их давно не меняю и не собираюсь менять

— Если проиграете, то останетесь в СБР?

— Если проиграю следующие выборы, то нет. Ну какая смысловая нагрузка? Потому что на 100 процентов наши взгляды на управление организации не сходятся. За эти два года мы прошли долгий революционный путь в попытке сблизить позиции. По принципиальным вопросам мы как раз и не сошлись. Что меня и сподвигло выдвинуть свою кандидатуру.

— В чем принципиальность не сняться сейчас?

— Нужно доводить дело до конца. Я же выдвигаюсь для того, чтобы реализовать свою программу и принцип, который вижу в управлении общественной организации. Моя роль, наверное, как одного из членов общественной организации — выражать свое мнение и отстаивать свою точку зрения, продвигать ее. Это только моя проблема, что я не убедил своих сторонников поднять больше рук за тайное голосование и проголосовать за себя. Это совершенно нормальная ситуация.

На пост президента организации, помимо Нуждова, претендует нынешний руководитель Виктор Майгуров.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.