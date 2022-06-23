Майгурову не хватило одного голоса для победы на выборах главы СБР. Состоится второй тур
Майгурову не хватило одного голоса для победы в первом круге на выборах главы СБР
23 июня завершился первый круг голосования на выборах главы Союза биатлонистов России (СБР).
Как сообщает Telegram-канал СБР, ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов на отчетно-выборной конференции в Москве. Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.
В связи с этим на выборах главы СБР состоится второй тур.
Отметим, что на пост президента организации претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.
Также напомним, что в Генпрокуратуру РФ направлены две жалобы на деятельность Майгурова в СБР. В первой специалист обвиняется в превышении должностных полномочий, а вторая жалоба направлена на финансовую деятельность Майгурова.
Источник: https://t.me/russianbiathlon/1743
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