Александр Тихонов: "Надавал бы Павловой по заднице за ее слова"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что наказал бы Евгению Павлову за ее поведение в публичном пространстве. Он также критически высказался о современных спортсменах.

- Павлова еще ничего в биатлоне не добилась, а уже такие дела, - приводит слова Тихонова "Экспресс газета". -Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила. Какие у нас раньше были биатлонистки - Зайцева, Пылева, Ишмуратова, Богалий… У них была поставленная речь.

А эти, нынешние, двух слов связать не могут. Стыдоба! А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят.

В минувшем сезоне Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира - она набрала 232 очка. В составе женской команды она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе.

Кроме того, Павлова стала чемпионкой Европы в сингл-миксте вместе с Дмитрием Малышко. Лучший личный результат спортсменки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде - девятое место в пасьюте.

Павлова была признана новичком года по версии Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, перед стартом спринта на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде Павлова опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором посоветовала подписчикам "оставить свое г*** при себе".

Все о биатлоне - здесь