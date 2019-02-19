Александр Привалов: "Может быть, сам Гараничев решил, что не надо выходить на этот старт"

Двукратный призер Олимпийских игр, экс-главный тренер сборной СССР Александр Привалов отметил, что не стоит уделять много внимания истории с опозданием Евгения Гараничева на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

- Не надо раздувать эту историю с опозданием на пасьют - ничего особенного не произошло, - приводят "Известия" слова Привалова. - Может быть, сам Гараничев решил, что не надо выходить на этот старт, оценив свое состояние. Зачем делать из этого какую-то проблему? И не нужно выносить сор из избы - не получилось выступить в США, может быть, это поможет в перспективе.