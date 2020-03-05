Александр Касперович: «Меня обвинили на основании слов Тихонова? Это все чьи-то додумки»

Личный тренер биатлониста Логинова Александр Касперович прокомментировал «СЭ» информацию о том, что сведения для представителей IBU и их заявления в итальянскую полицию на чемпионате мира предоставил Александр Тихонов.

— Александр Владимирович, сегодня появились сообщения, что, оказывается, на основе слов Александра Тихонова в отношении вас начали расследование. Для вас это новая информация или вы об этом знали?

— Сегодняшних заявлений пока не читал, но могу сказать, что физически нигде не пересекались с Тихоновым на чемпионате мира, ни разу не общались. Не знаю, что он там сообщал.

— Так понимаю, представители IBU могли увидеть его интервью, в котором он рассказал о вашей поездке по украинской аккредитации.

— Давайте так — это все догадки, домыслы. Есть заявление госпожи Фуссек-Хаккарайнен, вот когда я его увижу, тогда можно будет комментировать. А кто ей что передал... СМИ очень много муссируют. Сегодня работает адвокат. Я не ознакомлен ни с одним документом, мне не предъявлено ни одно обвинение. После обысков никаких действий не предпринималось. Это все на базе чьих-то додумок. Какое заявление, я без понятия. Я же не должен гадать, что там написано.

— А вам его так и не показали?

— Нет, конечно, его и не покажут, наверное. Не знаю всех юридических тонкостей. Мне была предъявлена санкция прокурора на обыск на основании заявления. Я впервые с таким столкнулся. Давайте не будем бежать впереди паровоза. Юристы все расставят по своим местам. А то, что это публично обсуждается — так только ленивый сейчас молчит. Кто-то хочет себя пропиарить, но мне это неинтересно. Главное для меня — защитить спортсмена, чтобы он спокойно выступал. Публично обсуждать все это — зачем?

— В каком состоянии сейчас Логинов? Ситуация с коронавирусом, закрытием соревнований как-то влияет на подготовку?

— Знаю, что спортсмен готовится, что он выйдет завтра на старт. Местные власти подстраховались, да. Но это понятно, они делают все, чтобы обезопасить биатлонистов от этой нечисти. (Дмитрий Кузнецов)