Акимова – 27-я российская победительница этапа Кубка мира

Татьяна Акимова, выигравшая спринт на этапе Кубка мира в Нове Место, стала 27-й представительницей СССР и России, которой удалось занять первое место в личной гонке на высшем уровне. Рекорд по победам среди российских спортсменок принадлежит Ольге Зайцевой (13), 11 первых мест у Анфисы Резцовой, 10 – у Ольгы Медведцевой.

Помимом Акимовой по одной кубковой победе при отсутствии других призовых мест имеют Наталья Иванова, Ирина Мальгина, Яна Романова и Анна Булыгина, выступающая ныне за Корею под фамилией Фролина. (Кирилл БУРДАКОВ)

Акимова выиграла спринт в Нове-Место