Адвокат Зайцевой, Романовой и Вилухиной назвал новую подпись Родченкова подделкой

Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что новая подпись Григория Родченкова, переданная его адвокатами через МОК, является низкокачественной подделкой. По его словам, это признали независимые британские и немецкие эксперты.

В начале марта МОК предоставил Спортивному арбитражному суду в Лозанне ответ Родченкова на обвинения в подделке подписей под его письменными показаниями. В ответе признавался факт, что Родченков не подписывал показаний, но дал согласие на использование его электронных подписей.

— Адвокаты МОК представили новый, десятый аффидевит от 2 марта 2020 года, который, по их мнению, объяснял ситуацию с подписями Родченкова на других аффидевитах, — цитирует ТАСС Панича. — Однако, поскольку десятый аффидевит также содержал подпись Родченкова, то она также была направлена на экспертизу, — рассказал Панич. — Исследования проводились английскими и немецкими экспертами-почерковедами независимо друг от друга. При этом каждый из них пришел к выводу о том, что подпись Родченкова на исследуемом документе сильно отличается как от образцов его подписи из московской лаборатории, так и от подписей на девяти других аффидевитах, ранее представленных МОК. Эксперты указали на то, что-либо подпись на десятом аффидевите была выполнена необычным способом по неизвестным причинам, либо же это низкокачественная подделка подписи Родченкова, выполненная иным лицом.

Таким образом, по мнению экспертов, нельзя утверждать, что десятый аффидевит был подписан именно господином Родченковым, а не иным лицом.