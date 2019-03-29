"А что такого Павлова сделала?" Ростовцев - о призе новичку сезона по версии IBU

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев заявил, что Евгения Павлова должна много работать, чтобы показывать хорошие результаты. Он также добавил, что считает Екатерину Юрлову-Перхт примером для подражания.

- Екатерина – молодец. Она заслужила эти успехи, потому что прекрасный человек и трудяга, - приводит слова Ростовцева портал Teamrussia. - У Юрловой не все получалось по ходу карьеры, но она усердно и целеустремленно тренировалась, преодолевала трудности, и за это ей воздалось. Перед Катей все должны снимать шляпу – она может быть примером для подражания для многих молодых биатлонистов.

Что касается остальных, то в ряде стартов неплохой потенциал показывала Светлана Миронова, особенно ходом, а дальше – пропасть. И в ней ничего не проглядывается. Да еще и этот нелепый допинговый скандал с Маргаритой Васильевой. Это просто нечто.

Павлова получила приз новичку сезона по версии IBU? А что такого Павлова сделала? Хорошо пробежала два старта в начале сезона? А дальше что, были у нее выступления, за которые можно было порадоваться? Что-то я не особо заметил. Может, среди новичков она, конечно, и лучшая. Но мне кажется, Жене еще надо много работать и тренироваться.

Напомним, Юрлова-Перхт стала 14-й в общем зачете Кубка мира, а также завоевала серебро в масс-старте на мировом первенстве в шведском Эстерсунде. Миронова заняла 31-е место в общем зачете, Павлова - 33-е, Васильева - 38-е. Последняя может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов.

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