Второй этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: основные сведения

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Когда и где пройдет второй этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону: дата и место проведения

С 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде пройдет второй этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону. Всего запланировано 6 стартов: 2 спринта, 2 эстафеты и 2 гонки преследования.

После первого этапа в мужском общем зачете лидируют француз Симон Детье и норвежец Йоханнес Бе — у обоих по 88 очков. В женском — чешка Маркета Давидова и белоруска Динара Алимбекова (у них по 86 баллов).

В Эстерсунде сильно похолодало в последние дни. Температура воздуха опускается до -14 градусов Цельсия.

Состав сборной России на второй этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

В состав сборной России по биатлону на второй этап Кубка мира-2021/2022 в Эстерсунде вошли следующие спортсмены:

— мужчины — Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын;

— женщины — Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде: когда и где покажут трансляции

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции гонок второго этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону. Видеотрансляции в прямом эфире покажут на сайтах matchtv.ru и Eurosport.

Расписание гонок второго этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде (время московское):

2 декабря. 15.45. Женщины. Спринт 7,5 км

2 декабря. 18.30. Мужчины. Спринт 10 км

4 декабря. 15.00. Женщины. Гонка преследования 10 км

4 декабря. 17.10. Мужчины. Эстафета 4 x 7,5 км

5 декабря. 14.35. Женщины. Эстафета 4 x 6 км

5 декабря. 17.15. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

Фавориты гонок второго этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: прогнозы и коэффициенты

По мнению букмекеров, главными фаворитами среди мужчин в спринте на 2-м этапе Кубка мира в Эстерсунде являются норвежец Йоханнес Бе и швед Себастьян Самуэльссон. На их успех можно поставить с коэффициентом 3,5 — это примерно 29% вероятности победы. На триумф россиян Эдуарда Латыпова и Александра Логинова коэффициент 65,0.

Главными претендентками на победу у женщин в спринте, по мнению букмекеров, являются шведка Эльвира Эберг — коэффициент 3,75 (27% вероятности победы), — а также ее сестра Ханна Эберт и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн — на их успех можно поставить на линии за 6,0 (17% вероятности победы). Самые высокие шансы из россиянок в спринте у Светланы Мироновой, на ее триумф коэффициент 80,0.

Общий зачет и Кубок наций Кубка мира-2021/2022 по биатлону: таблицы и очки

Общий зачет (мужчины) Кубка мира-2021/2022. Фото «СЭ»

Общий зачет (женщины) Кубка мира-2021/2022. Фото «СЭ»

Кубок наций-2021/2022. Фото «СЭ»